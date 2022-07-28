Россиянина задержали за взятку ради крабового мяса

В Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины по подозрению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере за совершение незаконных действий (часть 5 статьи 291 Уголовного кодекса России). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник главы следственного управления Следственного комитета России по региону Елена Ильина.

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press «Комсомольская правда» / Global Look Press

По данным следствия, вечером 26 июля 2022 года подозреваемый передал часть взятки в размере 500 тысяч рублей сотруднику управления уголовного розыска краевого УМВД России и начальнику территориального отдела пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району за то, чтобы они вернули ему изъятые четыре тонны мяса краба. Мужчина вложил деньги в карман куртки сотрудника полиции, при этом общая сумма взятки должна была составить три миллиона рублей.

Однако должностные лица сообщили о незаконном предложении руководству своих ведомств. В настоящее время фигурант уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследование продолжается.