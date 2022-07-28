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43 минуты назад

Россиянина задержали за взятку ради крабового мяса

Lenta.ruиещё 4

В Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины по подозрению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере за совершение незаконных действий (часть 5 статьи 291 Уголовного кодекса России). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник главы следственного управления Следственного комитета России по региону Елена Ильина.

Россиянина задержали за взятку ради крабового мяса
Фото:  «Комсомольская правда» / Global Look Press «Комсомольская правда» / Global Look Press

По данным следствия, вечером 26 июля 2022 года подозреваемый передал часть взятки в размере 500 тысяч рублей сотруднику управления уголовного розыска краевого УМВД России и начальнику территориального отдела пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району за то, чтобы они вернули ему изъятые четыре тонны мяса краба. Мужчина вложил деньги в карман куртки сотрудника полиции, при этом общая сумма взятки должна была составить три миллиона рублей.

Однако должностные лица сообщили о незаконном предложении руководству своих ведомств. В настоящее время фигурант уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее в Биробиджане ранее судимого 31-летнего местного жителя приговорили к трем годам колонии строгого режима за дачу взятки. По данным следствия, мужчина решил помочь соседу, который хотел избежать лишения прав после административного нарушения. Для этого фигурант обратился к знакомому сотруднику УФСБ России по Еврейской автономной области, который сразу сообщил о предложении начальству.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Следственный комитет,ФСБ,
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