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27 минут назад

Националист Аристархов получил 16 лет колонии по делу "Тесака"

Елена Прошина

Мытищинский городской суд приговорил националиста Максима Аристархова к 16 годам заключения за убийство двух человек в подмосковном парке Лосиный остров. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Националист Аристархов получил 16 лет колонии по делу "Тесака"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Басманный суд Москвы предъявил Аристархову обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство двух и более лиц». По этому делу ранее проходил Максим Марцинкевич, лидер националистов, также известный под псевдонимом «Тесак». Другие подробности вынесенного Аристархову приговора пока не уточняются.

Напомним, что националисты Максим Аристархов и Сергей Маршаков попали под следствие по уголовному делу о двойном убийстве на основании показаний Максима Марцинкевича.

Согласно материалам дела, преступники вывезли в лес и убили двух мужчин из Дагестана и Средней Азии. Видеозапись преступления, на которой националисты в масках казнят двух мужчин на фоне флага со свастикой, появилась в интернете от имени ультраправой организации.

Происшествия,Максим Аристархов,
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