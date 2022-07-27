Националист Аристархов получил 16 лет колонии по делу "Тесака"

Мытищинский городской суд приговорил националиста Максима Аристархова к 16 годам заключения за убийство двух человек в подмосковном парке Лосиный остров. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Басманный суд Москвы предъявил Аристархову обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство двух и более лиц». По этому делу ранее проходил Максим Марцинкевич, лидер националистов, также известный под псевдонимом «Тесак». Другие подробности вынесенного Аристархову приговора пока не уточняются.
Напомним, что националисты Максим Аристархов и Сергей Маршаков попали под следствие по уголовному делу о двойном убийстве на основании показаний Максима Марцинкевича.
Согласно материалам дела, преступники вывезли в лес и убили двух мужчин из Дагестана и Средней Азии. Видеозапись преступления, на которой националисты в масках казнят двух мужчин на фоне флага со свастикой, появилась в интернете от имени ультраправой организации.