Националист Аристархов получил 16 лет колонии по делу "Тесака"

Мытищинский городской суд приговорил националиста Максима Аристархова к 16 годам заключения за убийство двух человек в подмосковном парке Лосиный остров. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Басманный суд Москвы предъявил Аристархову обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство двух и более лиц». По этому делу ранее проходил Максим Марцинкевич, лидер националистов, также известный под псевдонимом «Тесак». Другие подробности вынесенного Аристархову приговора пока не уточняются.

Напомним, что националисты Максим Аристархов и Сергей Маршаков попали под следствие по уголовному делу о двойном убийстве на основании показаний Максима Марцинкевича.