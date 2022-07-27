Против Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело

Против оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ физлицом-иноагентом) возбудили еще одно уголовное дело — об осуществлении деятельности «нежелательной организации». Об этом рассказал его адвокат Вадим Прохоров, сообщает «Интерфакс».

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По словам адвоката, в настоящее время обвинение не предъявлено, подробности также неизвестны.

8 июня Басманный суд Москвы на два месяца продлил срок ареста Кара-Мурзы по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По решению суда оппозиционер останется под арестом до 12 августа 2022 года.