Дочь расчлененной в Германии россиянки не разрешили вывезти в РФ

Бабушка шестилетней девочки, мать которой убил и расчленил муж в Германии, не может вернуть внучку в Россию из-за санкций. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Фото: Соцсети Соцсети

Напомним, 32-летняя петербурженка Екатерина Бауманн пропала в ночь с 4 на 5 февраля. Ее труп был найден 1 марта на берегу реки Везер в Германии. Женщина была расчленена и упакована в чемодан. По подозрению в убийстве арестовали ее мужа Вальтера.

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После ареста мужчины, их шестилетнюю дочь поместили в местный приют. Родственники переживают, что ребенка могут отдать в приемную семью. Бабушка девочки Светлана Болгова вылетела в Германию, чтобы забрать ребенка в Россию. Однако ведомство по делам молодежи, семьи и женщин города Бремерхафен отказалась отдать ребенка.

По словам бабушки, девочка почти не знает немецкого языка, говорит на русском, что сильно затрудняет ей пребывание в немецком приюте и накладывает еще больший стресс. Родственники даже не могут связаться с ней, чтобы поговорить, успокоить.

«Страшно, когда родители вынуждены хоронить своих детей, но еще страшнее, что из-за этой трагедии наша внучка вынуждена находиться в приюте, в чужой стране, с чужими людьми, говорящих на плохо понятном ей языке. Страшно, что решение ее судьбы зависит не от нас, любящих ее людей, а от немецкого ведомства», - рассказала Светлана.

Бабушка надеется, что девочка еще не знает ни о смерти матери, ни об отце-убийце, так как сказать ей об этом могли лишь на непонятном ей немецком языке. Светлана рассчитывает, что ребенок узнает об этом от близкий и в более сознательном возрасте.

На опекунство также претендуют родители отца ребенка, но они намного старше Светланы и вряд ли смогут воспитать ее. Однако девочку не могут передать ни тем, ни другим родственникам так как следствие еще не закончено и отца еще могут оправдать. При этом дата первого судебного заседания еще даже не назначена.

На время следствия ребенка могут отдать приемной семье на временное проживание, но в таком случае его потом будет очень тяжело вернуть.