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32 минуты назад

В МВД сообщили о задержании директора сети финансовой пирамиды Finiko

Москва24иещё 5

Директор сети финансовой пирамиды Finiko Анна Серикова, собравшая у вкладчиков свыше 5 миллионов долларов, задержана, ей предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

"45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана", – приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

По данным МВД, Серикова получила статус "директора сети" за привлечение в пирамиду более 5 миллионов долларов. Вкладчиков женщина привлекала через онлайн-конференции, на которых демонстрировала имущество, якобы приобретенное ею на доходы от инвестиций.

Жертвами финансовой пирамиды стали жители РФ и более чем 100 иностранных государств. Число заявлений потерпевших составило около 10 тысяч.

Уточняется, что Серикову объявили в розыск в мае 2022 года, а в июле она была задержана и в настоящее время находится под стражей.

В ближайшее время задержанной будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)").

В апреле суд арестовал всех шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, задержанных 20 апреля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

В июле прошлого года Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей Finiko Кирилла Доронина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда Доронин признавать вину не стал, но заявил, что готов сотрудничать со следствием.

По данным правоохранительных органов, с 2018 по 2020 год неустановленные на тот момент лица, представляясь сотрудниками Finiko, предлагали гражданам вложить деньги при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и других торговых площадках.

Происшествия,Видео,Анна Серикова,Ирина Волк,
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