Популярная в TikTok крановщица погибла при падении строительного крана

Популярная в TikTok крановщица из Тюмени Эльвира Демидова погибла при падении строительного крана на производственной площадке ООО «ДСУ «Моторстрой-11». Как сообщает Telegram-канал SHOT, сильный ветер раскачал конструкцию и кабина, в которой находилась 32-летняя машинистка Эльвира, рухнула с высоты 12 метров.

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В день происшествия женщина занималась погрузкой бетонных конструкций. Пострадавшая скончалась на месте, у нее остались несовершеннолетние сын и дочь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, которые по неосторожности повлекли смерть человека.