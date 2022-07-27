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33 минуты назад

Популярная в TikTok крановщица погибла при падении строительного крана

Елена Прошина

Популярная в TikTok крановщица из Тюмени Эльвира Демидова погибла при падении строительного крана на производственной площадке ООО «ДСУ «Моторстрой-11». Как сообщает Telegram-канал SHOT, сильный ветер раскачал конструкцию и кабина, в которой находилась 32-летняя машинистка Эльвира, рухнула с высоты 12 метров.

Популярная в TikTok крановщица погибла при падении строительного крана
Фото: Скрин видеоСкрин видео

В день происшествия женщина занималась погрузкой бетонных конструкций. Пострадавшая скончалась на месте, у нее остались несовершеннолетние сын и дочь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, которые по неосторожности повлекли смерть человека.

Напомним, что женщина стала популярной благодаря TikTok. В своих видео она рассказывала о работе крановщиком и нередко проводила эфиры с рабочего места. Всего на ее аккаунт были подписаны 40,9 тысяч человек.

Происшествия,Следственный комитет,
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