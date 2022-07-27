Побег после убийства: что известно о жестокой расправе над 17-летней россиянкой

Житель Новосибирска, зарезавший девушку у дома на улице Лесосечной, планировал уехать из страны, сообщается на сайте новосибирского главка МВД. В ведомстве отметили, что 27-летний подозреваемый был знаком с погибшей и ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.

Сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации, — сказано в сообщении.

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Мужчина дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Во вторник вечером, 26 июля, в Нижней Ельцовке Новосибирска произошла трагедия: мужчина зарезал ножом 17-летнюю девушку, а затем скрылся. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора, проезжавшего мимо автомобиля, сообщается в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На записи видеорегистратора видно, что мужчина сначала бежит за девушкой, потом догоняет её, валит на землю и начинает наносить множественные удары ножом в грудь и живот. Известно, что от полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте.

Предполагается, что нападение совершил мужчина, который старше девушки на 10 лет. Он снимал квартиру недалеко от улицы Лесосечная в Советском районе Новосибирска, а также работал грузчиком в «Мария-Ра».

Также известно, что убийца был бывшем парнем 17-летней девушки. Скорее всего он совершил преступление на почве ревности, после новости о том, что девушка захотела с ним расстаться.

Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске обвинял ее в измене. Такие подробности появились у KP.RU.

По данным издания, погибшая российская школьница встречалась со взрослым мужчиной на протяжении полутора лет. Родители девушки знали об этих отношениях и не были против. Более того, мать 17-летней жительницы Новосибирска помогла устроиться возлюбленному дочери в один из городских супермаркетов.

Друзья погибшей школьницы рассказали, что в последнее время 27-летний россиянин сильно ее ревновал. Он якобы нашел в телефоне девушки переписки с другими молодыми людьми. «Тогда они поругались, и она его бросила. Он в сильный запой ушел», — пояснил один из знакомых.

По словам еще одного друга погибшей, ее молодой человек оказывал всяческие знаки внимания другим несовершеннолетним. 27-летний житель Новосибирска писал школьницам в соцсетях и приглашал их на свидания.

Знакомые погибшей девушки уверяют, что ее возлюбленный употреблял наркотики.

СК РФ опубликовала кадры допроса с предполагаемым убийцей 17-летней девушки в Новосибирске. До этого сообщалось, что подозреваемым оказался 27-летний ранее судимый мужчина.

На кадрах можно увидеть, как мужчина признается в убийстве своей девушки.

Экс-бойфренд, убивший свою девушку под Новосибирском, имеет судимость.

По некоторым данным, в 2019 году его судили по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», а в 2020-м – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как рассказал источник РЕН ТВ, правоохранители выяснили, что в ночь убийства между 27-летним мужчиной и его бывшей девушкой произошла ссора.

Напомним, что жестокое убийство несовершеннолетней девушки по имени Анастасия произошло ночью 27 июля. Убийца нанес ей 14 ударов ножом. Момент убийства попал на видео.

Друзья погибшей позже рассказали, что мужчина ревновал и избивал свою возлюбленную, а несколько месяцев назад они расстались. Также знакомый подозреваемого сообщил РЕН ТВ, что его друг отсидел около трех лет за то, что ранил свою бывшую девушку ножом.

Утром 27 июля подозреваемый в убийстве девушки был задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В Новосибирске 27-летний мужчина из ревности убил свою бывшую девушку, которой было 17 лет, ударив ее 15 раз ножом. Как рассказала «Газете.Ru» подруга убитой Марина (имя изменено), он часто угрожал девушке, а также пытался знакомиться с другими несовершеннолетними. По словам Марины, мать девушки не была против их отношений и даже помогала устроиться мужчине на работу.

«Вместе они уже около двух лет. Было известно, что Рома бил Олю (имя изменено). Часто их видели вместе, ничего не замечали, сидели и мило общались. Также было известно, что Роман ей часто угрожал, но не на людях. Рому часто видели в нетрезвом состоянии, он пытался знакомиться с девочками 15 лет, мог подойти на улице или писать в соцсетях. Оля говорила, что ей надоела ревность Ромы, они часто ссорились, а потом расстались. Как известно, ее мама была не против, она помогала устроиться Роме на работу. Но в последнее время Рома угрожал Оле, мама не отпускала ее гулять, но 26 числа решила отпустить. Неизвестно, как давно они расстались. Многие говорят, что он ее преследовал. Оля была добрым человеком, но никогда не давала себя в обиду. Оля выпивала, но очень редко, с его зависимостью она пыталась бороться, но потом поняла, что его не изменить. Но сама она никогда не употребляла», — рассказала она.

Друзья убитой в Новосибирской области 17-летней девушки рассказали, что на нее напал бывший парень по имени Роман, а жертву зовут Анастасия. Об этом стало известно в среду, 27 июля.

Так, по словам девушек, мужчина часто избивал свою возлюбленную, когда они состояли в отношениях. Однако несколько месяцев назад Анастасия решила расстаться с Романом из-за постоянной ревности.