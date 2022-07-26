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21 минуту назад

СМИ: человек погиб в результате атаки ВСУ на погранпункт Брянской области

Елена Прошина

Один человек скончался после атаки беспилотника ВСУ на погранпункт в Брянской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Человек погиб в результате атаки ВСУ на погранпункт Брянской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на СВХ, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное". К сожалению, один из пострадавших скончался», - написал Богомаз.

Ранее Александр Богомаз сообщил, что утром 26 июля со стороны Украины была совершена атака на МАПП «Троебортное» в Севском районе. По его словам, с квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. Четыре человека получили ранения.

Ранее власти Брянской области продлили еще на 15 суток действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в регионе. Высокий уровень опасности был введен в регионе с 11 апреля, после чего власти продлевали его несколько раз.

Происшествия,Александр Богомаз,
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