Человек погиб в результате атаки ВСУ на погранпункт Брянской области

Один человек скончался после атаки беспилотника ВСУ на погранпункт в Брянской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на СВХ, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное". К сожалению, один из пострадавших скончался», - написал Богомаз.
Ранее Александр Богомаз сообщил, что утром 26 июля со стороны Украины была совершена атака на МАПП «Троебортное» в Севском районе. По его словам, с квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. Четыре человека получили ранения.
Ранее власти Брянской области продлили еще на 15 суток действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в регионе. Высокий уровень опасности был введен в регионе с 11 апреля, после чего власти продлевали его несколько раз.