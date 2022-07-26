Человек погиб в результате атаки ВСУ на погранпункт Брянской области

Один человек скончался после атаки беспилотника ВСУ на погранпункт в Брянской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на СВХ, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное". К сожалению, один из пострадавших скончался», - написал Богомаз.

Ранее Александр Богомаз сообщил, что утром 26 июля со стороны Украины была совершена атака на МАПП «Троебортное» в Севском районе. По его словам, с квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. Четыре человека получили ранения.