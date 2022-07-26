Иномарка на ходу протаранила машину с детьми: видео

«Мужчине стало за рулём плохо, злого умысла в его действиях не было. Подтверждается это тем, что этим же вечером он был доставлен в медучреждение в бессознательном состоянии. Во время движения пассажир, его супруга, потянула ручной тормоз, тем самым в дальнейшем (это на видео не попало) остановив движение автотранспорта», – отмечается в публикации.