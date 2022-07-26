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1 час назад

Иномарка на ходу протаранила машину с детьми: видео

Денис Фьючин

В Иркутской области водитель легкового автомобиля несколько раз протаранил машину, в которой находились дети. На произошедший на трассе «Байкал» инцидент обращает внимание Telegram-канал «Подъем», опубликовавший снятые кадры.

Управлявшему иномаркой мужчине стало плохо в дороге, вести автомобиль стала его супруга с пассажирского кресла. В итоге машина несколько раз столкнулась с другим участником дорожного движения. В дальнейшем им удалось остановить транспортное средство, уточняет канал.

«Мужчине стало за рулём плохо, злого умысла в его действиях не было. Подтверждается это тем, что этим же вечером он был доставлен в медучреждение в бессознательном состоянии. Во время движения пассажир, его супруга, потянула ручной тормоз, тем самым в дальнейшем (это на видео не попало) остановив движение автотранспорта», – отмечается в публикации.

Также сообщается, что водителя увозили на скорой, он предоставил полиции соответствующие документы.

Происшествия,Видео,
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