Молния попала в двух человек в Москве

В первом случае пострадавший находился около Шибаевского пруда на улице Юных Ленинцев — от удара мужчина потерял сознание, он госпитализирован. Во втором молния попала в женщину, которая стояла под деревом на улице Заречье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. У пострадавшей покраснела грудь и онемели ноги.