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46 минут назад

СМИ: в Москве молния попала в двух человек

Говорит Москва

Инцидент произошёл в районе Кузьминки.

Молния попала в двух человек в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первом случае пострадавший находился около Шибаевского пруда на улице Юных Ленинцев — от удара мужчина потерял сознание, он госпитализирован. Во втором молния попала в женщину, которая стояла под деревом на улице Заречье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. У пострадавшей покраснела грудь и онемели ноги.

Сильный ливень обрушился на Москву

Ранее в комплексе городского хозяйства заявили, что в Москве за час выпало около 10% месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца суток. Есть вероятность ливней, возможны гроза, шквалистое усиление ветра до 15 м/с.

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