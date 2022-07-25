Молния попала в двух человек в Москве

Инцидент произошёл в районе Кузьминки.
В первом случае пострадавший находился около Шибаевского пруда на улице Юных Ленинцев — от удара мужчина потерял сознание, он госпитализирован. Во втором молния попала в женщину, которая стояла под деревом на улице Заречье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. У пострадавшей покраснела грудь и онемели ноги.
Ранее в комплексе городского хозяйства заявили, что в Москве за час выпало около 10% месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца суток. Есть вероятность ливней, возможны гроза, шквалистое усиление ветра до 15 м/с.