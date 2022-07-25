В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
1 час назад

В аэропорту Далласа женщина открыла стрельбу

ТАСС

Женщина открыла стрельбу в аэропорту города Даллас (штат Техас), никто не пострадал. Как заявил в понедельник глава полицейского управления города Эдди Гарсия, подозреваемая задержана.

В аэропорту Далласа женщина открыла стрельбу
Фото: ReutersReuters

По его словам, в районе 11 часов утра (19:00 мск) 37-летняя женщина, имя которой не приводится, зашла в здание местного аэропорта "Лав-филд". После этого она "направилась в уборную, откуда вышла переодетой".

"Затем она достала пистолет и открыла стрельбу", - сказал представитель полиции на пресс-конференции, транслировавшейся американскими телеканалами.

По его словам, женщина произвела несколько выстрелов, "большинство из которых были нацелены в потолок".

Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США

Гарсия отметил, что дежуривший на месте представитель правоохранительных органов открыл ответную стрельбу, в результате чего женщину удалось задержать. На данный момент она находится в одной из местных больниц. Больше никто не пострадал, отметил он.

К настоящему моменту угроза миновала, подчеркнул глава полицейского у правления. Ведется расследование инцидента.

Происшествия,Эдди Гарсия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители