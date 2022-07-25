В аэропорту Далласа женщина открыла стрельбу

Женщина открыла стрельбу в аэропорту города Даллас (штат Техас), никто не пострадал. Как заявил в понедельник глава полицейского управления города Эдди Гарсия, подозреваемая задержана.

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По его словам, в районе 11 часов утра (19:00 мск) 37-летняя женщина, имя которой не приводится, зашла в здание местного аэропорта "Лав-филд". После этого она "направилась в уборную, откуда вышла переодетой".

"Затем она достала пистолет и открыла стрельбу", - сказал представитель полиции на пресс-конференции, транслировавшейся американскими телеканалами.

По его словам, женщина произвела несколько выстрелов, "большинство из которых были нацелены в потолок".

Гарсия отметил, что дежуривший на месте представитель правоохранительных органов открыл ответную стрельбу, в результате чего женщину удалось задержать. На данный момент она находится в одной из местных больниц. Больше никто не пострадал, отметил он.