Суд вынес приговор устроившему взрыв в православной гимназии в Серпухове

Серпуховский городской Суд назначил 13 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы Владиславу Струженкову, устроившему взрыв в гимназии при монастыре в Серпухове. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал виновным Струженкова по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 222.1 и 222.3 УК РФ (незаконные изготовление и оборот оружия) и путем частичного сложения наказаний назначил ему 13 лет лишения свободы c отбыванием наказания в колонии строгого режима», - говорится в приговоре, который зачитал судья Александр Шичков.

Кроме того, Струженкову назначен штраф в размере 205 тыс. рублей, а также ограничение свободы на срок 1 год. Отмечается, что суд не принял во внимание довод подсудимого о том, что он в последний момент отказался от совершения преступления. Установлено, что за два дня до этого Струженков явился в гимназию с двумя взрывными устройствами, намереваясь произвести взрыв.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел возраст подсудимого, полное возмещение материального ущерба, полное признание вины, раскаяние, а также наличие у него онкологического заболевания.