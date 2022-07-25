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54 минуты назад

Суд вынес приговор устроившему взрыв в православной гимназии в Серпухове

Елена Прошина

Серпуховский городской Суд назначил 13 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы Владиславу Струженкову, устроившему взрыв в гимназии при монастыре в Серпухове. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал виновным Струженкова по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 222.1 и 222.3 УК РФ (незаконные изготовление и оборот оружия) и путем частичного сложения наказаний назначил ему 13 лет лишения свободы c отбыванием наказания в колонии строгого режима», - говорится в приговоре, который зачитал судья Александр Шичков.

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Кроме того, Струженкову назначен штраф в размере 205 тыс. рублей, а также ограничение свободы на срок 1 год. Отмечается, что суд не принял во внимание довод подсудимого о том, что он в последний момент отказался от совершения преступления. Установлено, что за два дня до этого Струженков явился в гимназию с двумя взрывными устройствами, намереваясь произвести взрыв.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел возраст подсудимого, полное возмещение материального ущерба, полное признание вины, раскаяние, а также наличие у него онкологического заболевания.

Напомним, инцидент произошел 13 декабря 2021 года. Струженков пришел в православную гимназию при Введенском монастыре, в которой ранее учился. Он намеревался устроить взрыв в учебном заведении, однако взрывное устройство сработало у входа в гимназию раньше, чем нужно. В результате пострадали 12 человек. Прокурор потребовала назначить Струженкову наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Происшествия,Видео,Владислав Струженков,
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