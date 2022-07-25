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27 минут назад

Леонида Гозмана задержали в Москве

Lenta.ruиещё 5

Политика Леонида Гозмана (признан иноагентом по решению Минюста) задержали в Москве. Об этом сообщил его адвокат «Интерфакс» в понедельник, 25 июля.

Леонид Гозман задержан в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции», — рассказал он.

По его словам, неизвестна причина задержания политика, однако, как заявили правоохранители, Гозман находится в федеральном розыске. Вместе с тем, указал адвокат, оснований для розыска не было, поскольку обвинений не предъявлено.

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15 июля сообщалось, что в отношении Гозмана возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. По словам политика, несколько лет назад они с женой получили гражданство Израиля и уведомили власти о получении нового гражданства примерно через год. Гозман объяснил, что не знал о том, что в течение 60 дней необходимо было известить власти о получении гражданства.

Происшествия,Леонид Гозман,
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