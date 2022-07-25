Леонид Гозман задержан в Москве

По его словам, неизвестна причина задержания политика, однако, как заявили правоохранители, Гозман находится в федеральном розыске. Вместе с тем, указал адвокат, оснований для розыска не было, поскольку обвинений не предъявлено.

15 июля сообщалось, что в отношении Гозмана возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. По словам политика, несколько лет назад они с женой получили гражданство Израиля и уведомили власти о получении нового гражданства примерно через год. Гозман объяснил, что не знал о том, что в течение 60 дней необходимо было известить власти о получении гражданства.