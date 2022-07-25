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1 час назад

Российского подростка задержали за убийство сверстника ножом

Lenta.ru

В Дагестане правоохранители задержали 17-летнего россиянина за убийство несовершеннолетнего юноши. Об этом в понедельник, 25 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Российского подростка задержали за убийство сверстника ножом
Фото: ТАССТАСС

Ранеесстало известно, что 21 июля на улице Магомеда Далгата города Дербент произошла драка из-за конфликта между несколькими 17-летними подростками. В день происшествия сверстники решили выяснить отношения в присутствии друзей. Один из них нанес несколько ударов ножом оппоненту, и от полученных травм тот скончался в больнице. Остальные пострадавшие госпитализированы.

Одного фигуранта дела задержали 24 июля, также разыскивается мужчина, который вывез подозреваемого в неизвестном направлении.

19 июля сообщалось, что в Ленинградской области драка с участием 10 человек закончилась стрельбой из неустановленного оружия.

Происшествия,Следственный комитет,
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