Российского подростка задержали за убийство сверстника ножом

В Дагестане правоохранители задержали 17-летнего россиянина за убийство несовершеннолетнего юноши. Об этом в понедельник, 25 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Фото: ТАСС ТАСС

Ранеесстало известно, что 21 июля на улице Магомеда Далгата города Дербент произошла драка из-за конфликта между несколькими 17-летними подростками. В день происшествия сверстники решили выяснить отношения в присутствии друзей. Один из них нанес несколько ударов ножом оппоненту, и от полученных травм тот скончался в больнице. Остальные пострадавшие госпитализированы.

Одного фигуранта дела задержали 24 июля, также разыскивается мужчина, который вывез подозреваемого в неизвестном направлении.