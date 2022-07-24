Режим ЧС объявили по всему Сочи

Власти Сочи приняли решение объявить режим ЧС по всему городу после непогоды в ночь на воскресенье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.
"По всему городу объявили режим ЧС. Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизма оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило", - написал Копайгородский.
По словам главы города, несколько десятков человек были спасены из потоков воды на улицах Сочи во время разгула стихии.
"К сожалению, есть погибшая женщина. Но жертв могло быть гораздо больше. Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути. Среди них десять детей", - написал Копайгородский.
Он уточнил, что спасение людей "это огромная слаженная работа спасателей, а также отвага народных героев".
"Жители помогали в спасении. Обязательно отметим их всех", - сообщил глава города.
По предварительным данным СКР, вечером, 23 июля, женщина находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной города Сочи. Из-за выпадения обильных осадков один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, начал неконтролируемое движение, и женщина была заблокирована между машиной и дорожным ограждением. По факту гибели женщины следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка.