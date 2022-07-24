Режим ЧС объявили по всему Сочи

"По всему городу объявили режим ЧС. Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизма оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило", - написал Копайгородский.