Гроза изменила маршрут летевшего в Сочи самолета

Из-за грозы пассажирский самолет Тюмень - Сочи ушел на запасной аэропорт в Минеральных Водах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сочи.
Там пояснили, что из-за погодных условий командир судна решил сменить маршрут.
«Командир воздушного судна авиакомпании "Ямал", следовавшего по маршруту Тюмень - Сочи, принял решение уйти на запасной аэропорт в Минеральные Воды», - заявили в аэропорту.
Авиаторы добавили, что самолетам сейчас приходится облетать грозовой фронт, это ведет к «незначительным задержкам» рейсов.
Накануне стало известно, что из-за грозы с градом в Волгограде лайнер вынужденно сел в Саратове.