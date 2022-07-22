Автомобиль с туристами упал в каньон в Дагестане, есть погибшие

Автомобиль, в котором находились туристы, рухнул в Цолотлинский каньон Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Сообщается о четырех погибших, среди которых двое – дети.

По информации канала, к трагедии привел туман, который помешал родителям не заметить обрыва около смотровой площадки в Хунзахском районе. Также отмечается, что

автомобиль бренда Datsun пролетел около 100 метров перед тем, как ударился о землю.

Спасатели и группа активистов прилагают усилия для того, чтобы достать машину из каньона, однако результату препятствует сильное течение реки Тобот.

Также стало известно, что троих погибших уже вытащили из автомобиля.