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1 час назад

Автомобиль с туристами упал в каньон в Дагестане

Лера Букина

Автомобиль, в котором находились туристы, рухнул в Цолотлинский каньон Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Автомобиль с туристами упал в каньон в Дагестане, есть погибшие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается о четырех погибших, среди которых двое – дети.

По информации канала, к трагедии привел туман, который помешал родителям не заметить обрыва около смотровой площадки в Хунзахском районе. Также отмечается, что

автомобиль бренда Datsun пролетел около 100 метров перед тем, как ударился о землю.

Спасатели и группа активистов прилагают усилия для того, чтобы достать машину из каньона, однако результату препятствует сильное течение реки Тобот.

Также стало известно, что троих погибших уже вытащили из автомобиля.

Сегодня в СМИ распространилось видео, на котором нетрезвый мужчина нанес удар по лицу дочери после ДТП на парковке в Подмосковье.

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