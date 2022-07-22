Автомобиль с туристами упал в каньон в Дагестане, есть погибшие

Автомобиль, в котором находились туристы, рухнул в Цолотлинский каньон Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается о четырех погибших, среди которых двое – дети.
По информации канала, к трагедии привел туман, который помешал родителям не заметить обрыва около смотровой площадки в Хунзахском районе. Также отмечается, что
автомобиль бренда Datsun пролетел около 100 метров перед тем, как ударился о землю.
Спасатели и группа активистов прилагают усилия для того, чтобы достать машину из каньона, однако результату препятствует сильное течение реки Тобот.
Также стало известно, что троих погибших уже вытащили из автомобиля.
Сегодня в СМИ распространилось видео, на котором нетрезвый мужчина нанес удар по лицу дочери после ДТП на парковке в Подмосковье.