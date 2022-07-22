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45 минут назад

Массовая драка женщин в Москве попала на видео

Мослента

В новомосковском жилом комплексе «Град Московский» четыре женщины устроили массовую драку. Инцидент попал на видео, выложенное в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, как россиянки во дворе многоэтажки толкают и таскают друг друга за волосы. По данным источника, причиной конфликта стало не поделенное женщинами место на дороге.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве «Мосленте» сообщили, что информации о подобном происшествии в ведомство не поступало.

Ранее на видео попала массовая драка на детской площадке в Подмосковье. По словам очевидцев, на детской площадке подрались отцы семейств, один из которых — приезжий из ближнего зарубежья.

Происшествия,Видео,
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