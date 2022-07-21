Фигуранты дела о краже имущества Чубайса не признали в суде вину

Фигуранты дела о краже у бывшего гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса имущества на 70 миллионов рублей не признали в суде вину, сообщает ТАСС.

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов Агентство "Москва"/Александр Авилов

21 июля Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу данного уголовного дела. Его основным фигурантом является бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков.

"Все подсудимые только что выступили и заявили, что обвинение категорически не признают", – сказал адвокат Вячеслав Макаров.

Следующие заседания назначены на 17 августа и 31 августа. Уголовное дело возбудила подмосковная полиция еще в 2017 году. Чубайс тогда написал заявление о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок.

Сумма ущерба, вменяемого фигурантам дела, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 миллиардов до 70 миллионов рублей. Потерпевшими признаны Чубайс и компания "Тилсок".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Чубайса проверяют на причастность к коррупционным преступлениям. В поле зрения правоохранителей также попали его коллеги по "Роснано".

Позже адвокат Чубайса Александр Аснис отказался говорить об этой ситуации, подчеркнув, что слухи не комментирует.