Чемпион по кикбоксингу осужден за стрельбу в "Москва-Сити"

Пресненский суд Москвы приговорил чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева к четырем годам колонии общего режима за участие в перестрелке в башне "Око" в деловом центре "Москва-Сити", сообщает ТАСС. Его признали виновным в хулиганстве с применением оружия.

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Прокурор просил суд приговорить спортсмена к 5,5 года лишения свободы.

Ранее Пресненский районный суд признал виновными других фигурантов дела – экс-спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова. Мужчины получили 16 и 15 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Перестрелка в "Москва-Сити" произошла 17 ноября 2017 года. Стрельба развязалась в башне "Око" между телохранителями двух бизнесменов. Среди шести пострадавших – сотрудники ЧОПа, один из раненых позднее скончался в больнице.

Сообщалось, что охранники попросили водителя Mercedes припарковаться правильно, чтобы не мешать проходу гостей в здание. Вместо этого из вставших рядом авто вышли несколько человек и прошли в здание. После этого послышались крики и стрельба.