СК не нашел признаков преступления в смерти физика Колкера

ФСБ обвинила российского учёного в госизмене. Он был арестован, несмотря на четвёртую стадию рака.

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30 июня Советский районный суд Новосибирска дал разрешение забрать Колкера из частной клиники и этапировать в СИЗО «Лефортово». 2 июля доктор физико-математический наук умер.

Адвокат Колкера Александр Федулов рассказал ТАСС, что СК переслал заявление защиты в ФСБ.

«Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях своих же сотрудников», — уточнил адвокат.

Дмитрий Колкер был профессором Новосибирского государственного технического университета, заведовал лабораторией квантовых оптических технологий. Он впервые в мире исследовал параметрические генераторы света совместно с Массачусетским технологическим институтом.