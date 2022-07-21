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1 час назад

СК не нашёл признаков преступления в смерти физика Дмитрия Колкера

Говорит Москва

ФСБ обвинила российского учёного в госизмене. Он был арестован, несмотря на четвёртую стадию рака.

СК не нашел признаков преступления в смерти физика Колкера
Фото: vkvk

30 июня Советский районный суд Новосибирска дал разрешение забрать Колкера из частной клиники и этапировать в СИЗО «Лефортово». 2 июля доктор физико-математический наук умер.

Адвокат Колкера Александр Федулов рассказал ТАСС, что СК переслал заявление защиты в ФСБ.

«Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях своих же сотрудников», — уточнил адвокат.

Дмитрий Колкер был профессором Новосибирского государственного технического университета, заведовал лабораторией квантовых оптических технологий. Он впервые в мире исследовал параметрические генераторы света совместно с Массачусетским технологическим институтом.

Колкера обвиняли в разглашении государственной тайны в лекциях, которые он читал в Китае. Эти доклады были предварительно заверены ФСБ на предмет наличия секретных сведений и читались в присутствии сотрудника российской спецслужбы.

Происшествия,Александр Федулов,СИЗО "Лефортово",ФСБ,
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