СК не нашел признаков преступления в смерти физика Колкера

ФСБ обвинила российского учёного в госизмене. Он был арестован, несмотря на четвёртую стадию рака.
30 июня Советский районный суд Новосибирска дал разрешение забрать Колкера из частной клиники и этапировать в СИЗО «Лефортово». 2 июля доктор физико-математический наук умер.
Адвокат Колкера Александр Федулов рассказал ТАСС, что СК переслал заявление защиты в ФСБ.
«Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях своих же сотрудников», — уточнил адвокат.
Дмитрий Колкер был профессором Новосибирского государственного технического университета, заведовал лабораторией квантовых оптических технологий. Он впервые в мире исследовал параметрические генераторы света совместно с Массачусетским технологическим институтом.
Колкера обвиняли в разглашении государственной тайны в лекциях, которые он читал в Китае. Эти доклады были предварительно заверены ФСБ на предмет наличия секретных сведений и читались в присутствии сотрудника российской спецслужбы.