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31 минуту назад

В Петербурге экс-банкира осудили за хищение 5,6 млрд рублей

ТАСС

Бывший вице-президент петербургского "Газнакомбанка" Алексей Елисеев приговорен к шести годам и двум месяцам колонии со штрафом в 300 тыс. рублей за участие в организованной группе, похитившей более 5,6 млрд рублей из компенсационного фонда саморегулируемых организаций строительной отрасли. О постановлении обвинительного приговора сообщила в четверг прокуратура Санкт-Петербурга.

В Петербурге экс-банкира осудили за хищение 5,6 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"[Алексей Елисеев] признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Суд назначил Елисееву наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и два месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

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В качестве обеспечительных мер на имущество подсудимого наложен арест.

Суд установил, что с декабря 2009-го по октябрь 2017 года Елисеев, действуя в составе организованной преступной группы с участием бывшего главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, похитил более 5,6 млрд рублей из компенсационных фондов и членских взносов союза проектных организаций "Стандарт-Проект", союза организаций строительной отрасли "Строительный ресурс" и союза инженеров-изыскателей "Стандарт-Изыскания". Злоумышленники заключали фиктивные договоры, злоупотребляя доверием руководителей, и не выполняли взятых на себя обязательств. Денежные средства переводились с расчетных счетов саморегулируемых организаций на счета подконтрольных Елисееву юридических лиц, в том числе АО "Управляющая компания "Норд-Вест Капитал".

Как уточняют в прокуратуре, помимо подсудимого в организованную группу входили еще как минимум девять человек. Двое из них ранее уже были осуждены условно, уголовное дело в отношении еще нескольких фигурантов, включая экс-начальника окружного Ростехнадзора, направлено в суд и находится на рассмотрении.

Лицензия у "Ганзакомбанка", в котором Елисеев занимал должность вице-президента, была отозвана в апреле 2015 года за несоблюдение закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

Происшествия,Григорий Слабиков,Алексей Елисеев,Ростехнадзор,
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