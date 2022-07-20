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36 минут назад

Более 20 человек застряли на колесе обозрения в Волгограде

Елена Прошина

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде остановилось колесо обозрения. Причиной неполадки называют сбой в работе электропривода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Более 20 человек застряли на колесе обозрения в Волгограде
Фото: телеграм-канал "РИА Новости"телеграм-канал "РИА Новости"

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области, на данный момент в кабинках находится 24 человека. Их эвакуацией заняты спасатели.

«На месте находятся пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ГПС ФПС, служба спасения Волгограда, скорая, полиция. Производится эвакуация людей из кабинок. Пострадавших нет», – сообщает ведомство.

Отмечается, что высота колеса достигает 50 метров – это самый большой аттракцион в городе. Представитель администрации парка на телефонные звонки и сообщения не отвечает.

Напомним, что ранее с колеса обозрения упал житель Сахалина. Мужчина погиб, причины трагедии не сообщаются.

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