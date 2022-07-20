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18 минут назад

Россиянин пытался зарезать бывшую жену за отказ вернуться к нему

Lenta.ru

В Республике Ингушетия правоохранители задержали 27-летнего местного жителя за покушение на убийство бывшей супруги. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Россиянин пытался зарезать бывшую жену за отказ вернуться к нему
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, вечером 18 июля в городе Магас мужчина поссорился с бывшей женой в офисе и ударил ее несколько раз ножом. Потерпевшую доставили в реанимацию.

Конфликт произошел из-за того, что россиянин хотел вернуться к экс-супруге, с которой они прожили несколько лет в браке и воспитывали дочь, но она ему отказала. Фигурант на протяжении трех месяцев угрожал ей расправой. Когда он пытался зарезать жену, пришел ее услышавший крики брат и спас девушку, уточняет Telegram-канал Mash Gor.

Ранее стало известно, что в Якутии осудили на 6 лет россиянку, которая зарезала гражданского мужа со второй попытки.

Происшествия,Следственный комитет,
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