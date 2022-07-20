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1 час назад

Раскрыты подробности украинской атаки на Запорожскую АЭС

Lenta.ruиещё 4

Как минимум 11 человек пострадали от украинских ударов с воздуха по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Энергодара.

По данным властей, первая удачная атака на атомный объект произошла 18 июля, в понедельник. Тогда пострадали 11 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Следующая атака последовала в среду, 20 июля. Украинская армия нанесла по АЭС четыре удара с помощью беспилотников-камикадзе, однако реакторная часть объекта не пострадала. Подробности о пострадавших от этого нападения местные власти пока не раскрыли.

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

12 июля власти Энергодара также сообщали о попытке ВСУ атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Она была отражена с помощью российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

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