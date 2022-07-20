В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
49 минут назад

КДК ужесточил наказания за скандирования на стадионах и пиротехнику

Sports.ru

Глава КДК РФС рассказал об ужесточении санкций за определенные нарушения.

КДК ужесточил наказания за скандирования на стадионах и пиротехнику
Фото: ЦСКАЦСКА

«У КДК новые нормы, глава комитета способен единолично принимать решения о штрафе до 100 тысяч рублей.

Увеличены санкции за скандирования на стадионах, за применение пиротехники, введена норма закрытия секторов за пиротехнику. По пиротехнике увеличен максимальный штраф с 125 тысяч до 200 и запрет допуска зрителей до трех матчей. За единичный случай увеличили с 10 до 50 тысяч рублей.

В случае попадания пиротехники в игрока, официальных лиц или болельщика, штраф до 1 миллиона рублей. До трех матчей без зрителей и проведение матча на нейтральном поле за попадание пиротехники в человека», – сообщил Артур Григорьянц.

Происшествия,Артур Григорьянц,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители