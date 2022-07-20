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44 минуты назад

Военнослужащий из мести застрелил россиянина через окно ехавшей машины

Lenta.ruиещё 1

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего Артура Абрамяна и его сообщника Нвера Егмазаряна к 15 и 12 годам лишения свободы соответственно за убийство из огнестрельного оружия. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Военнослужащий застрелил россиянина через окно ехавшей машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судом установлено, что 30 августа 2020 года Абрамян и Егиазарян, находясь в кафе в станице Багаевская, поссорились с двумя местными жителями и избили одного из них. На следующий день фигуранты ездили на машине по Ростовской области, чтобы найти потерпевшего в драке и еще раз «наказать» его. С целью отомстить они взяли с собой обрез ружья и патроны. Увидев автомобиль жертвы, сообщники устроили погоню за ним, затем Абрамян через окно выстрелил в голову мужчины. От полученных ранений 10 сентября россиянин скончался в больнице.

В российском городе произошла массовая драка со стрельбой

Мужчины признаны виновными по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство»), пункту «г» и «з» статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима

Происшествия,Артур Абрамян,
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