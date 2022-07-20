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10 минут назад

В российском городе глухонемой таксист стал виновником смертельной аварии

Lenta.ru

В Краснодаре глухонемой таксист стал виновником смертельной аварии с участием мотоцикла. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Глухонемой таксист стал виновником смертельной аварии
Фото: РИА Новости РИА Новости

О случившемся в российском городе стало известно в среду, 20 июля. ДТП произошло на перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и Жлобы в Краснодаре. Удалось установить, что такси и мотоцикл столкнулись на перекрестке по вине легковушки.

Пилот двухколесного транспорта скончался на месте, его пассажира доставили в больницу. Глава пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко также отметил, что были госпитализированы три пассажира такси — два 32-летних и один 37-летний мужчина.

Сейчас правоохранители организовали проверку, им предстоит выяснить обстоятельства случившегося — в частности, был ли такой вид деятельности, как управление автомобилем с пассажирами, противопоказан виновнику ДТП.

Ранее сообщалось, что в Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек, один из них ребенок. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что одному из водителей стало плохо за рулем.

Происшествия,Артем Коноваленко,
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