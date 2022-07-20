В Москве полиция задержала 11 воров-карманников за кражи в метро

Московские полицейские задержали лидера и десятерых участников группы в возрасте от 16 до 45 лет, подозреваемых в кражах дорогих телефонов в московском метро. Об этом в среду, 20 июля «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным МВД, исполнителями выступали девушки: одна из них отвлекала владельца гаджета, а вторая в это время забирала телефон из кармана верхней одежды. Иногда они работали в одиночку.

На представленных кадрах видно, как подозреваемые незаметно вынимают мобильники из карманов жертв.

«Другие сообщники разблокировали похищенные телефоны, удаляли данные из их памяти и затем реализовывали. Прибыль распределял организатор группы», — добавила Волк.