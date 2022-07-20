Мошенники нашли популярную уловку для должников

Злоумышленники стали чаще использовать новый вид мошенничества. Они обещают россиянам очистить кредитную историю при наличии задолженностей по цене от 20 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на представителей Центробанка России и юристов.

Как пишет издание, услуга по изъятию данных заемщика из базы должников стала особенно актуальной в связи с ужесточением политики банков по проверке потенциальных заемщиков. Отмечается, что с марта 2022 года доля по кредитным заявкам резко возросла. По данным издания, в сегменте необеспеченных потребительских кредитов банки стали одобрять лишь треть поступающих запросов.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха рассказала, что в набравшей популярность мошеннической схеме злоумышленники убеждают россиян в том, что могут «обнулить» кредитную историю. Такая мера позволила бы гражданину снова оформить кредит на большую сумму. Сразу после перевода денежных средств злоумышленник исчезает.

В пресс-службе Центробанка сообщили, что чаще всего россияне натыкаются на этот вид мошенничества в Telegram.

«При переходе по ссылке откликается аноним, он настойчиво запрашивает у человека персональные данные и заявляет, что за "какие-то" 30 тыс. рублей готов "подчистить" кредитную историю», — пояснили в пресс-службе. Там добавили, что иногда мошенники просят за свои услуги 30% от размера задолженности.