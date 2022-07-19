Массовое отравление детей произошло в доме отдыха в Подмосковье

Сообщается, что на данный момент пострадало восемь детей. Всем им от 10 до 11 лет. Первый обратившийся за помощью ребёнок пожаловался на острую боль в животе и рвотные позывы. Это произошло около пяти часов вечера. Вскоре тошноту и боль стали испытывать ещё семеро детей.