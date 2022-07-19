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20 минут назад

Массовое отравление детей произошло в доме отдыха в Подмосковье

Елена Прошина

В доме отдыха МГУ в подмосковном селе Красновидово произошло массовое отравление. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Массовое отравление детей произошло в доме отдыха в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что на данный момент пострадало восемь детей. Всем им от 10 до 11 лет. Первый обратившийся за помощью ребёнок пожаловался на острую боль в животе и рвотные позывы. Это произошло около пяти часов вечера. Вскоре тошноту и боль стали испытывать ещё семеро детей.

На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Причина отравления пока неизвестна.

Напомним, что ранее произошло массовое отравление детей в санатории «Танай» Кемеровской области. На тошноту, рвоту, боль в животе и диарею пожаловалось 20 детей и вожатых. Руководство приняло решение досрочно закрыть санаторий, была начата проверка Роспотребнадзора и дезинфекция территории курорта.

Происшествия,Роспотребнадзор,МГУ,
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