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38 минут назад

Максакова заявила в полицию о похищении недвижимости в Москве на 38 млн рублей

Никита Бородкин

Оперная певица Мария Максакова-Игенберс заявила о хищении у нее недвижимости в столице. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Максакова заявила в полицию о похищении недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Максакова подала заявление в полицию с просьбой принять меры в отношении Дениса Панаитова, который, «пользуясь сложившимися доверительными отношениями ввиду длительной дружбы» с ее убитым мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, завладел недвижимостью на Пресненской набережной. Сумму ущерба она оценила в 38 млн рублей.

По данному факта проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в 2019 году суд удовлетворил иски Максаковой о признании незаконным договор дарения квартиры в Москве своему новому мужу Далхату Халаеву. Тогда она потребовала отменить соглашение о дарении квартиры на Краснпресненской набережной «в связи с подавленным психологическим состоянием и нервным потрясением на момент сделки» и вернуть ей жилое помещение.

Ответчиками выступили Халаев, адвокат Магомед Евлоев, на которого была оформлена доверенность, и владелец квартиры на тот момент Мурат Мержоев.

Напомним, что ее бывший муж Вороненков был застреле в 2017 году в центре Киева. После этого стало известно, что певица вышла замуж за Халаева — оспариваемую квартиру она подарила новому мужу на свадьбу.

Происшествия,Денис Панаитов,Мурат Мержоев,Магомед Евлоев,Госдума,
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