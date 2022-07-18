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48 минут назад

В Нижнем Новгороде произошел взрыв в многоквартирном доме

ТАССиещё 3

Межквартирная перегородка обрушилась в результате взрыва неизвестного вещества в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде произошел взрыв в многоквартирном доме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 21:20 мск поступило сообщение о происшествии в квартире многоквартирного жилого дома (пятиэтажный, кирпичный, 1967 года постройки) по адресу: г. о. г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д. 50. По предварительной информации, произошел хлопок неизвестного вещества с последующим обрушением межквартирной перегородки, а также разрушением трех стекол оконных проемов", - сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ГУ МЧС России по региону, погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 37 человек, в том числе шесть детей - жильцы двух подъездов.

Глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале написал, что с жителями пострадавших подъездов уже встретился глава Ленинского района Александр Кулагин. "Дал поручение оказать необходимую помощь", - добавил глава города.

Происшествия,Юрий Шалабаев,Александр Кулагин,МЧС России,
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