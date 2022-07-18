В Нижнем Новгороде произошел взрыв в многоквартирном доме

"В 21:20 мск поступило сообщение о происшествии в квартире многоквартирного жилого дома (пятиэтажный, кирпичный, 1967 года постройки) по адресу: г. о. г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д. 50. По предварительной информации, произошел хлопок неизвестного вещества с последующим обрушением межквартирной перегородки, а также разрушением трех стекол оконных проемов", - сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.