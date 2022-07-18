Раскрыты детали смерти проректора таможенной академии в СИЗО

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва предположила, что психологи невнимательно отнеслись к состоянию проректора таможенной академии Залима Керефова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Залим Керефов был задержан 5 июля по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. 18 июля стало известно, что он покончил с собой в СИЗО. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Меркачёва обратила внимание, что Керефова поместили в одиночную камеру, что «не совсем понятно». В общей камере, по ее мнению, он мог бы поговорить с окружающими о своей тревоге.

«Потому что первые дни содержания - они самые опасные для человека. Особенно того, кто никогда не был раньше в СИЗО, и у кого явно наблюдается стресс», - подчеркнула она.

Член СПЧ рассказала, что перед изолятором человека всегда проверяет психолог.

«То ли психолог именно этого изолятора, а это СИЗО №1 Ногинска, не заметил ничего странного, то ли вот это общение с психологом носило такой формальный характер», - отметила она.

Меркачёва отметила, что Керефов покончил с собой в промежуток с 04:30 до 05:00 - самое опасное время для людей с нестабильной психикой с точки зрения психологов.

Она подчеркнула, что версию суицида подтверждает запись с камеры наблюдения и предсмертная записка.