Экс-главу "Югории" приговорили к 7,5 года колонии

Ханты-Мансийский районный суд Югры приговорил к 7,5 года колонии общего режима бывшего гендиректора ОАО "Государственная страховая компания "Югория" Владимира Волкова по делу о хищении 183 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в суде в понедельник.
"Обвинительный приговор, семь лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
По данным в картотеке судебных дел на сайте суда, уголовное дело в отношении еще одного фигуранта - экс-гендиректора "Югории" Алексея Семенихина - прекратили в январе 2022 года в связи с истечением срока давности.
В феврале 2021 года ГСУ СК завершило расследование уголовного дела Волкова и Семенихина. По версии следствия, с апреля 2005-го по январь 2012 года они, являясь поочередно генеральными директорами ОАО "ГСК "Югория", учрежденного правительством Ханты-Мансийского автономного округа, похитили путем заключения фиктивных договоров перестрахования денежные средства в размере 183 млн рублей, причинив организации материальный ущерб в особо крупном размере. Им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата".