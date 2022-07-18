Экс-главу "Югории" приговорили к 7,5 года колонии

Ханты-Мансийский районный суд Югры приговорил к 7,5 года колонии общего режима бывшего гендиректора ОАО "Государственная страховая компания "Югория" Владимира Волкова по делу о хищении 183 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в суде в понедельник.

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"Обвинительный приговор, семь лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

По данным в картотеке судебных дел на сайте суда, уголовное дело в отношении еще одного фигуранта - экс-гендиректора "Югории" Алексея Семенихина - прекратили в январе 2022 года в связи с истечением срока давности.