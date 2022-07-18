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23 минуты назад

Экс-гендиректора "Югории" приговорили к 7,5 года колонии по делу о хищении 183 млн рублей

ТАССиещё 1

Ханты-Мансийский районный суд Югры приговорил к 7,5 года колонии общего режима бывшего гендиректора ОАО "Государственная страховая компания "Югория" Владимира Волкова по делу о хищении 183 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в суде в понедельник.

Экс-главу "Югории" приговорили к 7,5 года колонии
Фото: old.duma72.ruold.duma72.ru

"Обвинительный приговор, семь лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

По данным в картотеке судебных дел на сайте суда, уголовное дело в отношении еще одного фигуранта - экс-гендиректора "Югории" Алексея Семенихина - прекратили в январе 2022 года в связи с истечением срока давности.

В феврале 2021 года ГСУ СК завершило расследование уголовного дела Волкова и Семенихина. По версии следствия, с апреля 2005-го по январь 2012 года они, являясь поочередно генеральными директорами ОАО "ГСК "Югория", учрежденного правительством Ханты-Мансийского автономного округа, похитили путем заключения фиктивных договоров перестрахования денежные средства в размере 183 млн рублей, причинив организации материальный ущерб в особо крупном размере. Им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата".

Происшествия,Алексей Семенихин,Владимир Волков,ГСК Югория,Следственный комитет,
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