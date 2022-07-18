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29 минут назад

В аэропорту Лас-Вегаса столкнулись два самолета

Газета.Ru

В 17 июля в аэропорту Северного Лас-Вегаса произошла автокатастрофа. Об это пишет 8newsnow со ссылкой на полицию. Представитель международного аэропорта Гарри Рид подтвердил, что столкнулись два самолета.

В аэропорту Лас-Вегаса столкнулись два самолета
Фото: ReutersReuters

По словам офицера NLVPD Алекса Куэваса, около полудня по местному времени поступил звонок по поводу аварии.

"В настоящее время это предварительная информация, и я не могу подтвердить какие-либо смерти", — заявил он.

Fox3 Now публикует кадры, как обломки самолетов на территории взлетной полосы охвачены огнем.

Происшествия,Гарри Рид,
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