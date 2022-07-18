В аэропорту Лас-Вегаса столкнулись два самолета

В 17 июля в аэропорту Северного Лас-Вегаса произошла автокатастрофа. Об это пишет 8newsnow со ссылкой на полицию. Представитель международного аэропорта Гарри Рид подтвердил, что столкнулись два самолета.
По словам офицера NLVPD Алекса Куэваса, около полудня по местному времени поступил звонок по поводу аварии.
"В настоящее время это предварительная информация, и я не могу подтвердить какие-либо смерти", — заявил он.
Fox3 Now публикует кадры, как обломки самолетов на территории взлетной полосы охвачены огнем.