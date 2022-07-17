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27 минут назад

Марину Овсянникову задержали в Подмосковье

Газета.Ruиещё 3

Правоохранительные органы задержали журналистку Марину Овсянникову в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Марину Овсянникову задержали в Подмосковье
Фото: Telegram-канал Марины ОвсянниковаTelegram-канал Марины Овсянникова

Сотрудники правоохранительных органов приехали по месту жительства бывшего редактора Первого канала в Подмосковье. Причина задержания в настоящее время не уточняется.

4 июля стало известно, что бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова вернулась в Россию ради суда о судьбе ее 11-летней дочки.

Ворвавшаяся в эфир бывшая сотрудница Первого канала уволилась из Die Welt

14 марта 2022 года Овсянникова ворвалась в студию Первого канала во время съемки с плакатом против спецоперации России на Украине. Останкинский суд Москвы оштрафовал ее на 30 тыс. руб. по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления.

Ранее Овсянникова сообщила о завершении контракта с Die Welt.

Происшествия,Марина Овсянникова,Первый канал,
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