Марину Овсянникову задержали в Подмосковье

Правоохранительные органы задержали журналистку Марину Овсянникову в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Фото: Telegram-канал Марины Овсянникова Telegram-канал Марины Овсянникова

Сотрудники правоохранительных органов приехали по месту жительства бывшего редактора Первого канала в Подмосковье. Причина задержания в настоящее время не уточняется.

4 июля стало известно, что бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова вернулась в Россию ради суда о судьбе ее 11-летней дочки.

14 марта 2022 года Овсянникова ворвалась в студию Первого канала во время съемки с плакатом против спецоперации России на Украине. Останкинский суд Москвы оштрафовал ее на 30 тыс. руб. по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления.