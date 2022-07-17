В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима. В атмосферу было выброшено большое количество пепла. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство (JMA).

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Вулкан Сакурадзима на юго-западе Японии извергся рано утром в воскресенье, выбросив столб дыма на высоту более 2,3 км над кратером.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение, призвав жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу защитить себя от потенциального воздействия вулканической активности. Агентство поддерживает уровень тревоги 3 по пятибалльной шкале. Метеорологи предупреждают, что к кратеру приближаться нельзя.

По данным местных властей, сообщений о жертвах, пострадавших или материальном ущербе не поступало.

В предстоящие часы JMA прогнозирует умеренное выпадение пепла вблизи вулкана. Возможны перебои с транспортом в окрестностях, особенно если ситуация изменится и начнется серьезное извержение. Кроме того, мелкие твердые частицы, выброшенные вулканом, могут представлять опасность для полетов самолетов. Власти могут временно закрыть аэропорты.