Тела разбившихся на вертолете на Камчатке растерзали звери

На Камчатке были обнаружены обгоревшие остатки частного легкого вертолета Robinson. Рядом с воздушным судном были найдены тела пилота, экс-биатлониста Игоря Малиновского и его пассажиров Зои Кайгородовой и Сергея Колесняка. Об этом пишет «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что борт потерпел крушение 16 июля. Он следовал по экскурсионному маршруту из кальдеры вулкана Узон к селу Мильково.

Источники пояснили, что тела погибших были обнаружены с воздуха в 13 км от вулкана Узон. Рядом с ними спасатели заметили медведей, которые, предположительно, растаскивали останки.