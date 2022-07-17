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1 час назад

Тела разбившихся на вертолете на Камчатке растерзали звери

Елена Прошина

На Камчатке были обнаружены обгоревшие остатки частного легкого вертолета Robinson. Рядом с воздушным судном были найдены тела пилота, экс-биатлониста Игоря Малиновского и его пассажиров Зои Кайгородовой и Сергея Колесняка. Об этом пишет «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что борт потерпел крушение 16 июля. Он следовал по экскурсионному маршруту из кальдеры вулкана Узон к селу Мильково.

Источники пояснили, что тела погибших были обнаружены с воздуха в 13 км от вулкана Узон. Рядом с ними спасатели заметили медведей, которые, предположительно, растаскивали останки.

Все находившиеся на борту разбившегося вертолета Robinson на Камчатке погибли

Депутат Госдумы Антон Шипулин сообщил ранее, что по служебным делам должен был лететь вместе со своей командой по тому же маршруту, что и Малиновский. Он подчеркнул, что полет был отменен из-за плохих метеоусловий.

Происшествия,Видео,Игорь Малиновский,Антон Шипулин,Госдума,
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