Стала известна судьба экипажа потерпевшего крушение на Камчатке вертолета

По данным источника, среди причин крушения вертолета рассматривается ошибка пилота в сложных погодных условиях и техническая неисправность борта
Три человека, находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета Robinson, погибли. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.
"На месте падения вертолета обнаружены тела троих погибших", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что "среди причин крушения вертолета рассматривается ошибка пилота в сложных погодных условиях и техническая неисправность борта".
Коммерческий вертолет"Robinson пропал в субботу, когда следовал из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров. Его нашли в воскресенье разбившимся в районе вулканического массива Большой Семячик. Вертолет разрушился и сгорел. Источник ТАСС в авиационных службах сообщил, что за штурвалом вертолета находился биатлонист Игорь Малиновский.