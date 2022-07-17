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56 минут назад

Три человека, находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета, погибли

ТАСС

По данным источника, среди причин крушения вертолета рассматривается ошибка пилота в сложных погодных условиях и техническая неисправность борта

Стала известна судьба экипажа потерпевшего крушение на Камчатке вертолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Три человека, находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета Robinson, погибли. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"На месте падения вертолета обнаружены тела троих погибших", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "среди причин крушения вертолета рассматривается ошибка пилота в сложных погодных условиях и техническая неисправность борта".

Пропавший на Камчатке вертолет найден сгоревшим

Коммерческий вертолет"Robinson пропал в субботу, когда следовал из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров. Его нашли в воскресенье разбившимся в районе вулканического массива Большой Семячик. Вертолет разрушился и сгорел. Источник ТАСС в авиационных службах сообщил, что за штурвалом вертолета находился биатлонист Игорь Малиновский.

Происшествия,Игорь Малиновский,
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