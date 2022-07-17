При пожаре в томском селе погибли пятеро детей

«Следственными органами СК РФ по Томской области по факту гибели семи человек в результате пожара в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме в селе Колбинка Молчановского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», – сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, сообщение о возгорании одноэтажного двухквартирного бревенчатого жилого дома в селе Колбинка поступило в воскресенье в 00.18 (20.18 мск). На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. В результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома и летней кухни, обгорели стены внутри и снаружи жилого дома, сгорела дощатая веранда. Общая площадь пожара, который был потушен в 06.31 (02.31 мск), составила 168 кв. метров.