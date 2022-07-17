Пропавший на Камчатке вертолет найден сгоревшим

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале заявил, что пропавший в субботу вертолет Robinson, за штурвалом которого находился российский биатлонист Игорь Малиновский, нашли сгоревшим.

Фото: CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Robinson. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода», — написал Солодов.

Игорь Малиновский является пятикратным чемпионом мира по биатлону среди юниоров. Спортсмен увлекается полетами на вертолете и занимается в летном училище.

По предварительным данным, Малиновский приземлился, чтобы переждать непогоду. Он следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Предположительно, на борту транспортного средства находились четыре человека — три пассажира и пилот.