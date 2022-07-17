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1 час назад

Пропавший на Камчатке вертолет Robinson с биатлонистом Малиновским нашли сгоревшим

Газета.Ruиещё 12

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале заявил, что пропавший в субботу вертолет Robinson, за штурвалом которого находился российский биатлонист Игорь Малиновский, нашли сгоревшим.

Пропавший на Камчатке вертолет найден сгоревшим
Фото: CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdCC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Robinson. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода», — написал Солодов.

Игорь Малиновский является пятикратным чемпионом мира по биатлону среди юниоров. Спортсмен увлекается полетами на вертолете и занимается в летном училище.

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По предварительным данным, Малиновский приземлился, чтобы переждать непогоду. Он следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Предположительно, на борту транспортного средства находились четыре человека — три пассажира и пилот.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с исчезновением вертолета.

Происшествия,Игорь Малиновский,Дмитрий Губерниев,Владимир Солодов,Росгвардия,
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