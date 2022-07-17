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28 минут назад

В Греции упал грузовой самолет Ан-12 "Антонов" украинской авиакомпании

Газета.Ruиещё 7

Грузовой самолет Ан-12 "Антонов" украинской авиакомпании, который выполнял рейс из Сербии в Иорданию, разбился вечером 16 июля в Греции возле села Палеохори. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

В Греции упал самолет украинской авиакомпании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время полета пилот самолета, выполнявшего коммерческий транспортный рейс, сообщил об отказе двигателя и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, однако его след на экранах радаров был потерян в десяти морских милях к западу от Кавалы.

По данным телеканала, Ан-2 сделал разворот на 180 градусов и начал терять высоту, затем он загорелся и упал недалеко от домов. На борту находились восемь членов экипажа. На место происшествия выехали пожарные и медики. Как заявили в Службе гражданской авиации, у воздушного судна мог загореться один из четырех двигателей. Обломки самолета были обнаружены возле села Палеохори в муниципалитете Пангео.

По словам очевидцев, самолет упал на кукурузное поле. В районе падения была оборвана линия электропередач, передает ERT. Самолет перевозил 12-тонный груз, который классифицируется как опасный, добавили в ERT.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Рязанью.

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