Один человек пострадал в конфликте со стрельбой в Москве

«Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из его участников выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета, а потом скрылся. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — сообщил представитель правоохранительных органов.