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9 минут назад

Один человек пострадал в конфликте со стрельбой в Москве

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Конфликт со стрельбой произошел между двумя мужчинами на востоке Москвы. Один их них пострадал и был госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Один человек пострадал в конфликте со стрельбой в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на 16-й Парковой улице.

«Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из его участников выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета, а потом скрылся. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — сообщил представитель правоохранительных органов.

Сейчас полицейские ведут поиск стрелявшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее на видео попал конфликт со стрельбой на западе Москвы. Позднее подозреваемого задержали, он признал вину.

Происшествия,МВД России,
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