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5 минут назад

В России поезд сошёл с рельс из-за расхитителей металла

Секрет Фирмы

В Тульской области товарный поезд сошёл с рельс и опрокинулся из-за двух воров. Они залезли на вагоны и во время движения начали скидывать металл вниз, чтобы позже его собрать. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. По информации следователей, один фрагмент попал под колёса поезда, и тот перевернулся.

В России поезд сошел с рельс из-за расхитителей металла
Фото: vk.com / mmsutvk.com / mmsut

Из-за аварии на участке Московской железной дороги силовики проводят доследственную проверку. По имеющейся информации, металлический осколок попал под колёса поезда на 249-м километре перегона станций «Узловая-3 — Жданка». В результате аварии погиб человек. Является он одним из преступников или нет, в пресс-службе не уточнили.

Ранее «Секрет» писал, что в Рязанской области легкомоторный самолёт экстренно сел на дорогу и оставил две деревни без света. На борту находились два человека — пилот и пассажир, они не пострадали.

Происшествия,Следственный комитет,
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