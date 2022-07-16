В России поезд сошел с рельс из-за расхитителей металла

В Тульской области товарный поезд сошёл с рельс и опрокинулся из-за двух воров. Они залезли на вагоны и во время движения начали скидывать металл вниз, чтобы позже его собрать. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. По информации следователей, один фрагмент попал под колёса поезда, и тот перевернулся.

Фото: vk.com / mmsut vk.com / mmsut

Из-за аварии на участке Московской железной дороги силовики проводят доследственную проверку. По имеющейся информации, металлический осколок попал под колёса поезда на 249-м километре перегона станций «Узловая-3 — Жданка». В результате аварии погиб человек. Является он одним из преступников или нет, в пресс-службе не уточнили.