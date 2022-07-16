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31 минуту назад

Вылет пропавшего вертолета с биатлонистом попал на видео

Денис Фьючин

Пропавшим вертолетом «Робинсон» на Камчатке управлял биатлонист Игорь Малиновский. В сети появились кадры взлета винтокрылой машины со спортсменом и еще двумя людьми на борту.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале SHOT.

На Камчатке пропал вертолет с известным биатлонистом за штурвалом

Ранее сообщалось, что вертолет вылетел из долины Узон и, по предварительной информации, направлялся в село Мильково. За его штурвалом находился многократный чемпион мира и Европы по биатлону Игорь Малиновский. В установленное время «Робинсон» не вышел на связь. Поиски пропавшего вертолета начнутся с наступлением светлых времени суток.

Происшествия,Катастрофы,Видео,Игорь Малиновский,
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