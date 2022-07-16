Вылет пропавшего вертолета с биатлонистом попал на видео

Пропавшим вертолетом «Робинсон» на Камчатке управлял биатлонист Игорь Малиновский . В сети появились кадры взлета винтокрылой машины со спортсменом и еще двумя людьми на борту.

Ранее сообщалось, что вертолет вылетел из долины Узон и, по предварительной информации, направлялся в село Мильково. За его штурвалом находился многократный чемпион мира и Европы по биатлону Игорь Малиновский. В установленное время «Робинсон» не вышел на связь. Поиски пропавшего вертолета начнутся с наступлением светлых времени суток.