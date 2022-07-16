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47 минут назад

СКР выдвинул две версии крушения Ан-2 на Кубани

Майк Габриелян

В Следственном комитете назвали возможные причины крушения самолета Ан-2 на Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Сейчас следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы.

«В числе приоритетных – ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», - сказано в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, воздушное судно, изъяли образцы топлива. Назначены необходимые экспертизы.

Авария произошла 15 июля 2022 года, примерно в 21 час 30 минут. При заходе на посадку АН-2 задел линии электропередач, после чего потерпел крушение в районе ст. Прочноокопская Новокубанского района Краснодарского края. Пилот (1963 г.р.) и его пассажир (1951) погибли.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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