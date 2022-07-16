Охранник выстрелил в женщину из пистолета в Москве

"Накануне в полицию обратилась 30-летняя женщина, которая сообщила, что охранник заведения в Лучниковом переулке в районе дома 7/4, строение 1, выстрелил в нее из пистолета. Заявительницу госпитализировали в городскую клиническую больницу №29 имени Н. Э. Баумана с рваной ушибленной раной левой ноги", - сказал собеседник агентства.