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49 минут назад

В центре Москвы охранник из пистолета ранил женщину

ТАССиещё 6

Охранник заведения в Лучниковом переулке в центре Москвы ранил женщину из пистолета, пострадавшая доставлена в больницу. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

Охранник выстрелил в женщину из пистолета в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Накануне в полицию обратилась 30-летняя женщина, которая сообщила, что охранник заведения в Лучниковом переулке в районе дома 7/4, строение 1, выстрелил в нее из пистолета. Заявительницу госпитализировали в городскую клиническую больницу №29 имени Н. Э. Баумана с рваной ушибленной раной левой ноги", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, он задержан. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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