В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
12 минут назад

Раскрыто состояние пострадавшего при стрельбе в Новошахтинске ребенка

Lenta.ru

Ребенок, пострадавший во время стрельбы в квартире в Новошахтинске Ростовской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя региональной прокуратуры.

Раскрыто состояние пострадавшего при стрельбе под Ростовом ребенка
Фото: ТАССТАСС

«Малолетняя девочка с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение. Врачи борются за ее жизнь», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в одной из квартир города Новошахтинска неизвестные расстреляли семью. Четверо взрослых — мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины — погибли от огнестрельных ранений. Ребенок с огнестрельным ранением шеи госпитализирован в больницу.

Семью из пяти человек расстреляли под Ростовом

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева, по факту массового убийства в Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

Происшествия,Галина Гагалаева,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители