Раскрыто состояние пострадавшего при стрельбе под Ростовом ребенка

Ребенок, пострадавший во время стрельбы в квартире в Новошахтинске Ростовской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя региональной прокуратуры.

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«Малолетняя девочка с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение. Врачи борются за ее жизнь», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в одной из квартир города Новошахтинска неизвестные расстреляли семью. Четверо взрослых — мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины — погибли от огнестрельных ранений. Ребенок с огнестрельным ранением шеи госпитализирован в больницу.