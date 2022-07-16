Конфликт между мужчинами в Москве закончился перестрелкой

На западе Москвы между тремя мужчинами произошел конфликт, закончившийся перестрелкой. Один из них получил ранение, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

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По информации пресс-службы, в полицию поступило сообщение о раненом мужчине, который лежал у входа в парк на улице Крылатская. Он получил ранение в голову.

Предварительно, конфликт произошел между тремя мужчинами у входа в парк. Один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, после чего скрылся. Пострадавшего 35-летнего мужчину госпитализировали в медучреждение. Полицейские задержали двух подозреваемых. У одного из них был изъят пистолет, из которого производились выстрелы. Оружие отправили на экспертизу.

Задержанных доставили в отделение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.